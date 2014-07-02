中国证券：资本消耗型业务快速成长增加券商的流动性风险--毕马威

路透香港7月2日 - 会计师行毕马威周三称，中国证券业的盈利水平进入上升轨道，但创新和转型的步伐加快，亦增加了券商的流动性风险。

毕马威最新发表的中国证券业调查报告指出，行业业绩在连续三年持续下降后，在2013年首次出现反弹，总营业收入同比增长23%至1,590亿元人民币，净利润总额增幅达34%至440亿，主要是受惠于股市交易量活跃、融资融券业务及资产管理业务的快速增长。

这份针对内地115家证券公司所做研究的报告称，“尽管行业的盈利水平进入上升轨道，但创新和转型的步伐迈得大、走得快，难免会碰到发展过程中面临的问题如网上开户引发行业佣金战升级，而资本消耗型业务的快速增长使得流动性风险成为了全行业面临的关键风险之一。”

报告认为，中国证监会的政策方向明确为放松管制加强监管，证券行业面临的流动性风险管理的挑战也进一步加大，证券公司应积极回应监管新规，努力提升风险管理意识，加强和规范全面风险管理体制，在创新与风控中取得平衡，增强企业核心竞争力。

统计显示，证券公司去年的信用业务增速迅猛，其中占比最大的融资融券业务驶入增长快车道，并已成为券商稳定的收入来源和新的利润增长引擎，占行业总营业收入的11.59%，2012年这个比例只有4.05%。

资管业务也扮演更重要的角色，国内券商受托管理的资管产品规模在去年底达到了5.2万亿元，规模几乎是上一个年度的三倍。资管业务净收入70.3亿元，占券商全年总营业收入的4.4%。

另外，毕马威中国合伙人廖润邦提及，2014年是中国证券业发展非常关键的一年，主要由行业创新、转型与发展所带动。证券公司正逐步从传统代理业务向财富管理和资本中介转型，后起之秀的创新业务推动了收入结构的不断优化。

他说，接下来的一年中，在“混业经营”和“金融脱媒”的行业发展大背景下，以及监管机构对行业风险管理要求的进一步提高，证券业的机遇与挑战并存。此外，在互联网金融的冲击下，券商比拼的不再是网点的多少和简单的规模大小，成功的整合一定是包括战略发展、差异化竞争优势、核心团队等多方面的有效融合和取长补短。

毕马威中国合伙人张楚东指出，券商也需要在新股发行注册制改革、金融衍生产品多元化、两融业务持续创新、场外市场发展、以及拓展互联网证券业务等方面，进一步探索适合的经营模式和发展道路。（完）