欧洲汇市：英镑兑美元创近六年新高，英国建筑业PMI强劲点燃涨势

欧元兑英镑 跌约0.33%至0.79510英镑，为2012年9月以来最低，数据公布前报0.79665。交易员称在0.7950有选择权障碍，面临更大威胁。

英国经济复苏势头不断增强，今日公布的建筑业数据是最新一例。英国央行可能在年底前升息的预期增强。

“英国经济成长预期再度上升，”东方汇理银行的策略师Manuel Oliveri表示，“英国能否保持同样的增长势头存在一些不确定性，但最近的PMI数据支持关于企业活动继续保持良好的看法。”

由于出现一些风险因素，一些分析师对于英镑能否进一步上涨看法谨慎。

“苏格兰独立投票，担心英国退出欧盟，英国复苏不均衡，均被市场所忽视...”法国兴业银行的外汇策略师Kit Juckes表示。(完)

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