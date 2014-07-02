中国期货：棕榈油和焦炭夜盘将可跨期套利，但无法跨品种套利--大商所

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
路透北京7月2日 - 中国大连商品交易所周三称，即将推出的棕榈油和焦炭夜盘交易时段可下达跨期套利指令，但暂无法使用跨品种套利指令，这是由于跨品种套利需要两个具有套利关系的品种在同一时段均为可交易状态。
此前大商所夜盘交易已经获得证监会批准，将自周五（7月4日）开启棕榈油和焦炭期货夜盘交易。
交易所提供的新闻稿并称，后期随其他品种推出夜盘交易，当套利品种均为夜盘品种后，跨品种套利订单可正常使用。
大商所称，此次本着审慎积极的原则和“先尝试、后推广”的思路推出了此次的夜盘交易。在具体思路上，上线品种考虑兼顾未来在国际市场定价话语权争取中具有自身优势的品种和国际市场相关性较高品种。
“未来在确保稳健运行、积累经验基础上，交易所将尽快推出其他更多的适合开展夜盘交易的品种，设计出可以覆盖更多时段的交易模式，并积极进行相关的系统建设和市场推动。”新闻稿指出。
大商所稍早通过微信微博发布信息,提示会员和投资者夜盘交易相关注意事项。在风险管理上，夜盘交易小节的强行平仓先由会员自己执行，若规定时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行。因结算准备金小于零而被要求强行平仓的，在保证金补足至最低结算准备金余额前，禁止相关会员的开仓交易。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26
路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4 04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.640 -1.80 16020 8.990 -1.53 中国铝业