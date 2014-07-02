中国期货：棕榈油和焦炭夜盘将可跨期套利，但无法跨品种套利--大商所

路透北京7月2日 - 中国大连商品交易所周三称，即将推出的棕榈油和焦炭夜盘交易时段可下达跨期套利指令，但暂无法使用跨品种套利指令，这是由于跨品种套利需要两个具有套利关系的品种在同一时段均为可交易状态。

此前大商所夜盘交易已经获得证监会批准，将自周五（7月4日）开启棕榈油和焦炭期货夜盘交易。

交易所提供的新闻稿并称，后期随其他品种推出夜盘交易，当套利品种均为夜盘品种后，跨品种套利订单可正常使用。

大商所称，此次本着审慎积极的原则和“先尝试、后推广”的思路推出了此次的夜盘交易。在具体思路上，上线品种考虑兼顾未来在国际市场定价话语权争取中具有自身优势的品种和国际市场相关性较高品种。

“未来在确保稳健运行、积累经验基础上，交易所将尽快推出其他更多的适合开展夜盘交易的品种，设计出可以覆盖更多时段的交易模式，并积极进行相关的系统建设和市场推动。”新闻稿指出。