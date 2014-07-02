路透伦敦7月2日 - 以下为IRONFX Global分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周二进入整理模式，仍接近5月8日-6月5日跌势的38.2%回档位水平。相对强弱指标(RSI)脱离超买，而乖离率的移动平均值(MACD)似乎准备向下穿越信号线。基于动能信号，预计未来一波走势向下，或测试蓝色支撑线。由于欧元/美元仍处于近期支撑线上方，向上修正阶段可能仍未结束。只有跌破1.3587，才可能说明反弹结束，或看向关键支撑位1.3500。

美元/日圆：在101.22寻获支撑后走高，但涨势受阻于101.60和50日均线。高点下移的可能性犹存，建议暂时采取中性立场。只有明确升破102.15，短期前景才会转多。长期前景仍是横盘震荡，因无法找到明确的趋势结构。

欧元/英镑：在0.8030遇阻后大跌，已经跌破紫色短期支撑线。明确跌破0.7960后，下道目标可能指向0.7900。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3663 1.3679 -0.12 -0.60 1.3745

美元/日圆 101.42 101.52 -0.10 -3.68 105.30

欧元/日圆 138.59 138.85 -0.19 -4.18 144.63

美元/瑞郎 0.8882 0.8875 +0.08 -0.52 0.8928

英镑/美元 1.7161 1.7148 +0.08 +3.65 1.6556

美元/加元 1.0629 1.0631 -0.02 +0.08 1.0620

澳元/美元 0.9458 0.9496 -0.40 +6.11 0.8913

新西兰元/美元 0.8769 0.8772 -0.03 +6.86 0.8206

欧元/瑞郎 1.2139 1.2139 +0.00 -1.08 1.2271

欧元/英镑 0.7961 0.7979 -0.23 -4.05 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1482 9.1516 -0.04 +3.40 8.8474

美元/挪威克朗 6.1677 6.1612 +0.11 +1.67 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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