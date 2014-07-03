重温稿-台湾货币市场：短率持稳区间低位，市场多数银行积极消化积数

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 短率持稳区间低位
* 提存期底银行间累积超额准备续增
* 多数本土及外商银行间积极消化积数
记者 詹静宜
路透台北7月2日 - 台湾银行间短率周三持稳区间低位。提存期底将至，整体银行间超额累积部位续增，市场多数银行间皆积极消化积数，仅有少数银行在回补积数，料短率可望续处低位。
银行间资金调度人士表示，目前外商银行间资金水位偏松，主要来自此前汇入资金累积，加上季底外商银行不能承作拆出所堆积在帐上的资金，因此外商银行也跟多数本土银行一样急待去化过剩资金，导致期底资金情势明显供过于求，短率持于当前低位水准。
“ 一早就接到外商银行电话询问要不要拆入。”一家大型资金拆入行的公营银行资金调度人士说。
另有一家大型行库交易员指出，旬底大型行库间有待央行冲销当日隔夜拆款过剩资金大致获得缓解，展望期初现金股利发放的影响可能慢慢浮现，下周起陆续有几家上市柜电子公司陆续发放现金股利，累积金额超过上百亿台币，料部分大型行库间资金仍将续处高水位 。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收在0.385%；今日区间暂落在0.295-0.400%，上日亦同；一周拆款利率区间收在0.380-0.460%，上日在0.380-0.540%。
**短票发票量偏少**
短票方面，一位大型票券公司资金调度人士表示，本周发票量大致偏少，而月初银行间买票需求热络，短票成交利率可望向区间低位靠拢，展望下周发票量将较本周平均发行增加三成，若下周短票买气续旺，少数短票成交利率有机会跌破0.60%。
不过，一家大型金融机构资调人士称，“报价也会适应市场，但现在量少，不会操之过急。”市场预料在大型金融机构对短票成交利率的坚持下，将影响短票利率下滑的空间及速度。
30天自保短票利率今日大致成交在0.60-0.62%，上日则在0.60-0.65%。根据票券集保的资料，7月1日的30天短票买卖断平均成交利率0.615%，较上日的0.657%大幅滑落，预期今天成交价位可望较上日续跌。
台湾央行周三公布，共发行2,692.80亿台币存单，与今日存单到期金额2,690.80亿相较，存单发行余额增2亿台币。
本周央行存单到期金额总计1兆2,572.40亿台币，本周余日的存单到期量各为周四4,022.50亿台币及周五1,077亿台币。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为248亿台币，累积超额准备为3,017亿台币、加计前期1%的超额准备为5,104亿台币。
**RP利率续稳**
台湾债券市场附买回(RP)利率周三持稳。月初资金持续回流，投信照例有找券需求，不过也有因寿险赎回而提解，资金分配稍有不均。
他们表示，这两天RP利率已陆续自高位下调，但若要回到4、5月偏低的水准不易，因感觉市场资金已不若先前宽裕。
〞我觉得央行不会让资金浮滥，会比较平衡一点，利率顶多持稳6月初水准。〞一位大型证券商交易员说。
另一票券商交易员也称，虽然进入月初，不过大型行库买票利率并没有回落到先前水准，感觉央行有默许短率走高的可能。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，高位见0.55%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，同上日。
票券商成交利率持稳。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。
今日有正新轮胎15亿台币公司债还本。本周公司债发行情况大致为：周四悠克电子 2亿台币；周五台化 公司债60亿台币。(完) (集体采写 董永年; 审校 林高丽)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。