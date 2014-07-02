国际油市：亚洲燃料油黏度价差跌至近四个月低点，因燃料油需求低迷

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
路透新加坡7月2日 - 亚洲燃料油黏度价差周三跌至近四个月低点，受累于180-cst燃料油需求清淡，因亚洲市场人气欠佳。
路透数据显示，180-cst燃料油和380-cst之间的黏度价差周三报每吨5.50美元，较前日每吨下跌0.25美元。
“西方运往东方的7月运抵船货仍然不多，但现货价太高，所以消费将下滑，”新加坡一交易商称。
“该地区重质馏分油库存也仍处高位。”
路透对航运数据的分析显示，亚洲7月燃料油总供应估计为309吨，较今年月度均值下降20%多。
Lukoil售予嘉能可2万吨380-cst燃料油，7月21-25日装运，价格为较新加坡现货价每吨升水1美元。
BP自摩科瑞购入2万吨180-cst燃料油，7月17-21日装运，价格为较新加坡现货价每吨贴水2美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26
路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4 04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.640 -1.80 16020 8.990 -1.53 中国铝业