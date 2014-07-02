版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 18:32 BJT

国际油市：亚洲燃料油黏度价差跌至近四个月低点，因燃料油需求低迷

路透新加坡7月2日 - 亚洲燃料油黏度价差周三跌至近四个月低点，受累于180-cst燃料油需求清淡，因亚洲市场人气欠佳。

路透数据显示，180-cst燃料油和380-cst之间的黏度价差周三报每吨5.50美元，较前日每吨下跌0.25美元。

“西方运往东方的7月运抵船货仍然不多，但现货价太高，所以消费将下滑，”新加坡一交易商称。

“该地区重质馏分油库存也仍处高位。”

路透对航运数据的分析显示，亚洲7月燃料油总供应估计为309吨，较今年月度均值下降20%多。

Lukoil售予嘉能可2万吨380-cst燃料油，7月21-25日装运，价格为较新加坡现货价每吨升水1美元。

BP自摩科瑞购入2万吨180-cst燃料油，7月17-21日装运，价格为较新加坡现货价每吨贴水2美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐