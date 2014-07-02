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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 19:17 BJT

马来西亚期市：棕榈油结束四连跌，受空头回补带动反弹

路透吉隆坡7月2日 - 马来西亚棕榈油期货周三收高，逆转今日稍早的下跌走势，从而结束了四日的跌势。棕榈油价格降至约三周低点后交易员回补空头仓位。不过对于食用油供给增长的担忧遏制了涨幅。

棕榈油价格周二曾跌至2,385马币的6月12日低点，受海外大豆市场低迷的拖累。

一家马来西亚商品经纪商的交易员表示：“盘中有些许空头回补。”

“昨日波动不同寻常，最后10分钟价格从2,405马币升至2,424马币，也令市场参与者保持谨慎。”

指标棕榈油9月合约 收高0.3%至2,425马币(林吉特)，盘中价格介于2,405-2,436马币之间。

总成交量仅为27,522口，低于均值的35,000口。

路透技术分析师王涛表示，技术面偏空，预计棕榈油价格将再度测试7月1日低点2,385马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 田建华)
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