中国国务院：要通过审计整改盘活存量资金，促进信贷投向实体经济

路透北京7月2日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，各部门10月底要报告2013年度中央预算执行审计报告的整改情况,并在向全国人大报告后对社会公布。要通过整改盘活趴在账上的存量资金，促进“脱实向虚”的信贷资金归位。

中国政府网引述会议内容称，日前，2013年度中央预算执行和其他财政收支审计报告向社会公布。对审计查出的问题要不折不扣坚决严肃整改。各相关部门和单位“一把手”是整改的第一责任人，要列出整改任务清单，排出时间表，实行对账销号，10月底向国务院报告整改情况，并在向全国人大报告后对社会公布。

会议同时指出，要通过整改促进稳增长、调结构。一方面要盘活趴在账上的存量资金，整合专项、优化增量，切实使宝贵资金用在刀刃上。另一方面要促进“脱实向虚”的信贷资金归位，更多投向实体经济，有效降低企业特别是小微企业融资成本。

此外，还要着力构建长效机制。用改革的办法解决前进中的问题，克服屡审屡犯的“牛皮癣”。从公开透明的预算制度入手，推动建立现代财政制度。进一步简政放权，将适合地方管理的事项连同项目确定权和相关资金分配权一并下放。

会议强调，要通过加快旅游业改革发展扩大就业、增加收入推动中西部和贫困地区脱贫致富。要着力推动旅游业转型升级，使旅游开发向集约节约和环境友好转型，旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，旅游服务向优质高效提升。

会议同时指出，中国经济保持中高速增长、向中高端水平迈进，要以科技创新为支撑、体制创新作保障。必须在强化基础研究的同时，注重打通科技成果向现实生产力转化的通道，积极探索把科技成果的使用权、处置权和收益权赋予创造成果的单位，进一步为创新创造松绑加力。