《独家新闻》Khazanah Nasional计划私有化马航，对其进行重组

美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透吉隆坡7月2日 - 两位知情人士对路透称，马来西亚国有投资机构Khazanah Nasional Bhd 计划将马来西亚航空公司私有化，作为重组调整的第一步。此前马航发生飞机MH370失联事件。
退市可以为Khazanah重振马航铺平道路，其可能出售马航获利的工程、机场服务或廉价航空部门，削减庞大的员工人数并建立新的管理层。
一消息人士称，由马来西亚总理纳吉布任董事长的Khazanah董事会，预计在月底会面讨论该计划，其还称可能在年底宣布声明。(完)
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。