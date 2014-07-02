企业并购：中信资本旗下私募基金完成收购美国牙科器材及服务公司DDS

路透香港7月2日 - 中国中信资本周三称，旗下私募股权投资部门已经完成收购美国牙科器材及服务公司DDS，但交易条款不作披露。

DDS是一间获美国全国认证委员会认可的领先全方位牙科器材服务公司，主要为各类牙科服务机构、牙科诊所，及独立执业牙医提供义齿加工及牙科修复服务。DDS提供超过400种产品，包括牙冠及牙桥、全瓷义齿、活动义齿、种植牙以及牙齿矫正器材。公司总部设在佛罗里达州坦帕市，并在加州埃尔塞贡多市及德州达拉斯市设有分销中心。

中信资本表示，这项收购由旗下CITIC Capital Partners与美国私募股权投资基金Blue Sea Capital以及DDS的管理团队携手合作，并由CITIC Capital Partners的第三只国际直接投资基金CITIC Capital International Partners III, L.P出资。

中信资本的股东包括主权财富基金中国投资公司 和卡塔尔控股公司，以及中信集团旗下中信国际金融控股公司和中信泰富 。（完）