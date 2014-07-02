东南亚股市：泰国股市扩大涨幅至近一年高位，银行股领涨

路透曼谷7月2日 - 周三泰国股市扩大涨幅至近一年高位，因围绕经济的乐观情绪和贷款需求前景改善提振银行股。其他东南亚股市也在外资流入的推动下上涨。

泰国前四大银行获积极买盘，提振泰国股市 连续第五日上涨，为一个月来最长连涨。泰国股市收高0.4%，报1,491.81点，创7月24日以来最高。

泰国最大的商业银行盘谷银行 跳涨3.4%，至约七个月高位，而国有的Krung Thai银行 也上涨3.4%，创八个月高位。

印尼股市 连续第三日上涨，至逾两周最高。外资净买入2,300万美元，为连续第三日净买入。

马来西亚股市外资净流入4,870万美元，菲律宾股市外资净流入920万美元，为连续第七日净流入。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 429.65 2.21 +0.52 +10.63 388.37

新加坡 3263.91 21.27 +0.66 +3.05 3167.43

马来西亚 1886.84 7.72 +0.41 +1.06 1866.96

泰国 1491.81 6.06 +0.41 +14.87 1298.71

印尼 4908.27 23.45 +0.48 +14.84 4274.18

菲律宾 6850.60 23.99 +0.35 +16.31 5889.83

越南 578.80 0.73 +0.13 +14.70 504.63

(完)

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