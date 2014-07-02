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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 19:34 BJT

国际油市：亚洲柴油现货价差维持在低位，市场担忧穆斯林斋月结束后需求

路透7月2日 - 亚洲柴油现货价差周三维持在低位，因穆斯林斋月7月底结束将令柴油需求下降。

含硫500ppm的柴油现货价差报每桶负0.32美元，周二则为负0.26美元。

一位在新加坡的交易员说，7月末穆斯林斋月结束后，亚洲柴油市场预计将维持低迷，因需求将会下降。

印度炼厂维护停产或将带来支撑，因这会增加该国的柴油进口。

由于技术故障，印度巴拉特石油已关闭其孟买炼厂的的柴油脱硫装置，该装置年产能为24万桶。

该装置上周关闭，预计将继续关闭10-15日。

日本石油连盟的数据显示，6月28日当周日本的柴油库存下降5,508公升至147万公升。

数据还显示，当周日本的煤油库存增长3.1万公升至147万公升。(完)

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(编译 王洋; 审校 田建华)
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