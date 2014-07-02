国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，汽油裂解价差亦受支撑

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透新加坡7月2日 - 周三亚洲石脑油裂解价差上涨，触及约一个月以来最高每桶149.28美元，因印度一系列炼厂断供和检修削弱该国汽油供给，并提振石脑油人气。
交易商称，一些交易商可能需要即期石脑油来回补仓位，可能也是市场走坚的原因。
HPCL-Mittal Energy Ltd (HMEL)本周末开始，将关闭日产能18万桶的炼厂，关闭4至6周，促使HPCL进口汽油来填补供应空白。
HPCL从Gunvor买入3.5万吨7月15-19日装运的汽油，成本加运费价为每桶较新加坡报价升水约9.50美元。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)也在求购汽油。
“汽油强劲，尽管裂解价差跌了，但是与之前比仍在高位。”新加坡一交易商称，解释汽油强势对石脑油的影响。
据路透数据，亚洲汽油裂解价差周三跌近9%至每桶12.37美元，跌离11个半月高位。
不过该价差仍比1-6月均值的每桶8.50美元高出约46%，因印度异于往常的买兴加上穆斯林斋月的需求，维持裂解价差坚挺。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。