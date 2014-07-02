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市场报道 | 2014年 7月 2日 星期三 20:46 BJT

美国热股：Greenbrier上调全年财测，股价盘前飙升9%

路透7月2日 - 轨道车制造商Greenbrier 上调全年每股盈余(EPS)预估至2.98美元至3.05美元之间，此前预估区间为2.45-2.70美元。

公司预计第四季获利为每股0.95-1.05美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计为0.86美元。

该公司公布第三季业绩，超过预期，因订单增多且公司上调售价。

盘前该公司股价飙升9%至62.55美元。(完)
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