美国热股：Greenbrier上调全年财测，股价盘前飙升9%

美股业绩：高通财报好于预期，缓解对其与苹果争端的担忧
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透7月2日 - 轨道车制造商Greenbrier 上调全年每股盈余(EPS)预估至2.98美元至3.05美元之间，此前预估区间为2.45-2.70美元。
公司预计第四季获利为每股0.95-1.05美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计为0.86美元。
该公司公布第三季业绩，超过预期，因订单增多且公司上调售价。
盘前该公司股价飙升9%至62.55美元。(完)
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。