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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 20:54 BJT

美国热股：德意志银行上调美银评级，后者股价盘前上涨

路透7月2日 - 德意志银行将美国银行 评级从“持有”上调至“买入”，且将目标价从16.50美元上调至18美元。

分析师预计美国银行的资本市场营收会增长。

盘前美国银行股价上涨1.1%，报15.77美元。(完)
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