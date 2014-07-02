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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 21:38 BJT

美国股市：开平盘，此前的就业数据未影响市场

路透纽约7月2日 - 周三美国股市开平，上日美股大涨。

尽管此前数据显示美国6月民间就业增幅超预期，但早盘股市走势缺乏动能。

道琼工业指数 盘初上涨0.39点或0%，报16,956.46点；标准普尔500指数 跌0.04点或0%，报1,973.28点；Nasdaq指数 上涨1.33点或0.03%至4,459.98点。(完)
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