中国经济：目前运行在合理区间，但下行压力依然存在--李克强

路透北京7月2日 - 中国国务院总理李克强周三表示，中国经济目前运行在合理区间，一些先行指数已经出现向好趋势，但下行压力依然存在。

“我们现在地方财政和中央财政有大量存量资金，有些闲置了很长时间，必须用起来。”李克强在政府网站发布的新闻(here)中表示，“一定要把‘睡’在账上‘打呼’的沉淀资金唤醒，把它们用在刀刃上，推动经济发展和民生改善。”

李克强特别强调，金融领域部分资金出现了“脱实向虚”的倾向。今年以来，实体经济企业融资难、融资贵等问题也程度不同地在加重。他现场要求相关部门负责人，要在全国范围内进一步检查落实，切实降低实体经济、特别是中小企业的融资成本。(完)