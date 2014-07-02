中国经济：目前运行在合理区间，但下行压力依然存在--李克强

美股业绩：高通财报好于预期，缓解对其与苹果争端的担忧
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透北京7月2日 - 中国国务院总理李克强周三表示，中国经济目前运行在合理区间，一些先行指数已经出现向好趋势，但下行压力依然存在。
“我们现在地方财政和中央财政有大量存量资金，有些闲置了很长时间，必须用起来。”李克强在政府网站发布的新闻(here)中表示，“一定要把‘睡’在账上‘打呼’的沉淀资金唤醒，把它们用在刀刃上，推动经济发展和民生改善。”
李克强特别强调，金融领域部分资金出现了“脱实向虚”的倾向。今年以来，实体经济企业融资难、融资贵等问题也程度不同地在加重。他现场要求相关部门负责人，要在全国范围内进一步检查落实，切实降低实体经济、特别是中小企业的融资成本。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。