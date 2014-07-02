重温稿-《综述》中国央行一举松绑银行零售外汇定价，汇率市场化顺势而为

* 央行允许银行对客户自主挂牌人民币对各种货币汇价

* 市场人士预计不会直接引发汇价波动，有短期购汇需求

* 顺应简政放权大势，给银行更多市场化和创新空间

作者/沈燕/李文科/李贺

路透北京7月2日 - 顺应中国政府简政放权大趋势，外汇市场自主定价迈出新步伐。央行宣布取消银行对客户美元挂牌买卖价差的管理，允许银行在外汇“零售市场”自主定价，亦确认银行间即期外汇市场上更多非美货币的浮动幅度扩大。

中国央行关于银行间外汇市场交易汇价和银行挂牌汇价管理有关事项的通知称，银行可基于市场需求和定价能力对客户自主挂牌人民币对各种货币汇价，现汇、现钞挂牌买卖价没有限制，根据市场供求自主定价。

外管局一位不具名的官员认为，此举是外汇管理方面的一个松绑，”这也意味着让银行对客户在外汇买卖方面能够提供更大的服务和创新空间，也能更真实反映出市场的供求，让外汇定价更接近市场化。“

出于让现有政策更透明、更规范的考虑，央行通知吸收了2011年以来人民币对部分货币的中间价形成方式和交易价浮动幅度管理的新进展，同时废止2005年和2010年的三份类似通知。

新规定确认更多非美货币跨入了更大日内浮动幅度之列：人民币兑欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元和新西兰元为当日中间价上下3%的幅度；5%波动幅度除林吉特外，还增加了俄罗斯卢布。

一股份制行的外汇交易主管认为，新规则提升了银行未来的自主性，如果美元兑人民币价差继续扩大的话，人民币汇率双向波动的范围继续扩大，对客牌价的范围就无需跟随调整，也为未来进一步双向波动和波幅扩大打好基础。

中国今年加快推进由市场决定人民币汇率的力度。年初人民币启动一轮贬值行情后，央行逐渐引导市场预期实现汇率双向波动；亦自3月17日起扩大外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度，将银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大为2%。

当时还规定：外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由2%扩大至3%。而央行最新通知则取干脆取消了银行对客户美元挂牌买卖价差管理。

中国银行国际金融研究所研究员认为，新规定的目的是让市场主体自主定价，发现价格，增加市场参与主体的深度，是市场化的一小步，也非最重要环节。

不过央行仍然可以进行市场干预。这一步是央行向市场释放的信号，表明向市场化步伐迈得更多。取消价差管理后，市场的波动会加大。干预放开，也可以看出央行在汇率管理更成熟、开放、有信心。

在中国总理李克强怒斥官员不作为之后，国务院上月决定派出中央督查组检查稳增长和简政放权落实情况，此后中国政府部门--尤其是涉及宏观调控的职能部门开始悄然出现新变化。

**料不会引发汇价明显波动**

市场人士认为，新规表明央行取消了对银行的外汇客牌价的管理，顺应了市场发展的需求，适应了新的形势。而外汇零售层级市场的放开不会产生大的市场波动，即使出现波动，央行仍可在外汇批发市场上稳定市场。

央行在通知中要求，银行应建立健全挂牌汇价的内部管理制度，有效防范风险，避免不正当竞争。该通知自发布之日起施行。由央行7月1日签发的该通知于周三在外管局网站刊登。

前述股份制行的外汇交易主管认为，尽管央行一举取消了人民币兑其他货币的客牌价的所有监管，但对现有银行操作和风险管理影响不大，不会造成银行恶意竞争和过度竞争，因为竞争是一直存在的，银行竞争已经缩窄对客牌价的范围。

他还指出，通知对银行间市场的人民币汇价变动几乎没有直接的影响。现在由于银行间市场的人民币兑美元的价格已经偏离中间价1%以上，而原来的规定是买入卖出价差不超过千分之二，加起来不超过千分之四，所以实际上很难做到，或者说旧的规定已经形同虚设，新规则是避免了银行很多合规上的问题。

根据本次正式废止的2005年旧规定，外汇指定银行对客户挂牌的美元对人民币现汇买卖价不得超过中国人民银行公布的美元交易中间价上下0.2%，现钞买卖价不得超过现汇买卖中间价上下1%。

浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳表示，央行放开外汇零售层级市场，说明其认可目前人民币对美元的汇率达到均衡水平。商业银行的外汇零售市场比较分散也比较有竞争性，客户单一需求对价格影响不大。预计短期看商业银行会有从央行的购汇需求，为今后居民端的购汇做准备。今后银行的外汇报价能力也要有新的考验。

中国人民币兑美元 周三收跌，今日中间价小幅走弱至一周低点，加上大行购汇连续出手打压汇价，推动汇价最终跌破6.21关口。今年迄今即期汇价累计贬值2.52%。

曹阳表示，综合看来央行希望慢慢放开外汇市场，消化存量的外汇储备。但不用担心放开后，对美元的集中购买，给人民币很大的贬值压力，因为由于中国资本项目管制，海外投资渠道没有打通，且人民币本身利差还有吸引力。