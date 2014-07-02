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市场报道 | 2014年 7月 3日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第三日

路透芝加哥7月2日 - 美国玉米期货周三下跌，因作物生长状况良好，且适值玉米接近重要的授粉时期，美国中西部大部份地区天气温和，令玉米价格受压。

交易商表示，玉米市场在本周稍早跌穿20日波林格区间低端后，呈现技术性疲弱。

芝加哥期货交易所(CBOT)9月玉米 和12月玉米合约 周三也触及合约新低。

分析师预期，周四早上美国农业部周度报告将显示，最新一周出口销售旧作玉米20-35万吨，新作玉米30-45万吨。

7月玉米合约 跌4-1/4美分，收报4.18-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为174,628口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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