芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第三日

《焦点》英国国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透芝加哥7月2日 - 美国玉米期货周三下跌，因作物生长状况良好，且适值玉米接近重要的授粉时期，美国中西部大部份地区天气温和，令玉米价格受压。
交易商表示，玉米市场在本周稍早跌穿20日波林格区间低端后，呈现技术性疲弱。
芝加哥期货交易所(CBOT)9月玉米 和12月玉米合约 周三也触及合约新低。
分析师预期，周四早上美国农业部周度报告将显示，最新一周出口销售旧作玉米20-35万吨，新作玉米30-45万吨。
7月玉米合约 跌4-1/4美分，收报4.18-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为174,628口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26