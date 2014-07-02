版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 3日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因在本周跌至四个半月低位后有低吸买盘

路透7月2日 - 美国小麦期货周三收升，交易商说，因在本周跌至四个半月低位后，有回补空头和低吸买盘。

全球小麦供应充足，预期欧洲小麦丰收，以及出口市场竞争激烈等因素仍对小麦市场构成压力。

芝加哥期货交易所(CBOT)表示，7月小麦合约有51口交割。

CBOT-7月小麦期货 结算价报5.61-3/4美元，涨2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为61,602口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐