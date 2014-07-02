国际油市：油价下跌，因利比亚重开油港协议盖过美国原油库存减少的影响

《焦点》英国国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
* 利比亚反对派表示将重开两个油港
* 布兰特原油本周跌幅可能为1月来最大
* EIA数据显示上周美国原油库存降幅大于预期
路透纽约7月2日 - 美国原油周三挫跌约1美元，创近三周最低收位，因利比亚和伊拉克石油供应的乐观迹象，盖过了上周美国原油库存大幅减少对油价的提振。
看来利比亚的石油日出口能力可能增加约50万桶，因占据东部油港的利比亚反政府武装同意重开Es Sider和Ras Lanuf，这是最后两个尚未恢复营运的油港。
“总体而言，基本面的利空基调有所加重，部份原因是市场认为利比亚将会真的出口石油，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
布兰特原油 下跌1.05美元，收报每桶111.24美元。美国原油 盘中下挫逾1美元，至104.25美元的日内低位，之后跌幅有所收窄，收盘时下跌0.86美元，报每桶104.48美元。两份合约收位均为6月中来最低。
在美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存减少320万桶，多于分析师原本预计的减少220万桶后，原油价格缩减跌幅。
“利多的库存数据推高油价，但市场触及阻力位，油价掉头下行，”iitrader.com高级市场策略师Bill Baruch说。
上周美国汽油库存减少120万桶，市场预期为增加40万桶，因在美国国庆日假期前，汽油消费量增加。
不过，预报称，美国东部周末将有飓风过境，可能导致人们取消渡假计划。
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26