美国股市: 道琼工业指数收高0.12%，Nasdaq指数微跌0.02%

路透纽约7月2日 - 美国股市道指和标普500指数周三再度刷新纪录高位，不过升幅受限，尽管民间就业报告强劲，但在备受关注的6月非农就业报告即将出炉前，投资者保持谨慎。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高20.17点，或0.12%，至16,976.24点；标准普尔500指数 收高1.30点，或0.07%，至1,974.62点；Nasdaq指数 微幅下跌0.917点，或0.02%，至4,457.734点。(完)