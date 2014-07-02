《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月2日

《焦点》英国国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 50.71 +0.81 +1.62 3795864
搜狐 58.84 +0.33 +0.56 414186
网易 78.80 -0.10 -0.13 374026
百度 189.96 -1.32 -0.69 3355181
台湾
台湾积体电路 22.38 +0.41 +1.87 2316928
联电 2.49 -0.01 -0.40 97917
日月光 6.80 +0.08 +1.19 248672
矽品精密 8.39 -0.01 -0.12 273433
和信超媒体 1.15 +0.08 +7.48 617995
友达 4.20 +0.03 +0.72 64114
中华电信 32.09 +0.10 +0.31 24494
台湾国际航电 61.20 +0.16 +0.26 828322
香港
中国移动 49.13 +0.46 +0.95 107239
中国联通 15.77 +0.28 +1.81 66131
中国电信 51.00 +1.83 +3.72 14950
中芯国际 4.38 +0.12 +2.82 44955
电讯盈科 6.13 +0.14 +2.34 3903
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 张明钧)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26