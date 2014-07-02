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市场报道 | 2014年 7月 3日 星期四 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 50.71 +0.81 +1.62 3795864

搜狐 58.84 +0.33 +0.56 414186

网易 78.80 -0.10 -0.13 374026

百度 189.96 -1.32 -0.69 3355181

台湾

台湾积体电路 22.38 +0.41 +1.87 2316928

联电 2.49 -0.01 -0.40 97917

日月光 6.80 +0.08 +1.19 248672

矽品精密 8.39 -0.01 -0.12 273433

和信超媒体 1.15 +0.08 +7.48 617995

友达 4.20 +0.03 +0.72 64114

中华电信 32.09 +0.10 +0.31 24494

台湾国际航电 61.20 +0.16 +0.26 828322

香港

中国移动 49.13 +0.46 +0.95 107239

中国联通 15.77 +0.28 +1.81 66131

中国电信 51.00 +1.83 +3.72 14950

中芯国际 4.38 +0.12 +2.82 44955

电讯盈科 6.13 +0.14 +2.34 3903

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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