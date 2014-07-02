《焦点》叶伦认为以货币政策解决金融稳定风险存在“很大局限”

“监管层采用宏观审慎方式以提高金融体系内部的韧性，完成这项工作至关重要，”她说。

叶伦表示，建立一个更强壮的体系愈加重要，因为全球各经济体可能在未来一段时间需要利率维持在历史低位，不管原因是金融危机造成的创伤还是更深层的潜在经济调整。

她警告称，由于这个原因，各国央行可能不具备在发生金融冲击时更频繁降息的空间。

叶伦指出美国已经采取许多措施来强化其金融部门，包括对银行业者设定更高的资本金要求。

为支持监管应是对抗金融稳定性风险最重要手段的观点，她追溯到2000年代中期，当时美国房价飙涨。

她认为，当时原本需要“大幅度收紧”货币政策以阻止楼市泡沫的形成，代价则是失业人数大幅增加。(完)