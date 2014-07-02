《焦点》叶伦认为以货币政策解决金融稳定风险存在“很大局限”

《焦点》英国国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
“监管层采用宏观审慎方式以提高金融体系内部的韧性，完成这项工作至关重要，”她说。
叶伦表示，建立一个更强壮的体系愈加重要，因为全球各经济体可能在未来一段时间需要利率维持在历史低位，不管原因是金融危机造成的创伤还是更深层的潜在经济调整。
她警告称，由于这个原因，各国央行可能不具备在发生金融冲击时更频繁降息的空间。
叶伦指出美国已经采取许多措施来强化其金融部门，包括对银行业者设定更高的资本金要求。
为支持监管应是对抗金融稳定性风险最重要手段的观点，她追溯到2000年代中期，当时美国房价飙涨。
她认为，当时原本需要“大幅度收紧”货币政策以阻止楼市泡沫的形成，代价则是失业人数大幅增加。(完)
(编译 郑茵/李爽/王兴亚; 审校 徐文焰/张明钧/李春喜)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26