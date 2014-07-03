修正-《独家新闻》SEC一名委员投票反对法国巴黎银行取得投顾事业豁免权

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(更正：电头日期有误，应为“7月2日”，而非“7月3日”)
路透华盛顿7月2日 - 美国证券交易委员会(SEC)一名委员与其他委员持不同意见，投票反对准予法国巴黎银行 重要的一项豁免权，使其继续在美国经营多个投资顾问事业。
民主党籍的SEC委员Kara Stein近期要求违法的大型银行业者负起更大责任，根据本周公布的一份文件，她周一单独投票反对这个暂时性的豁免权。
在法巴就违反美国制裁法规的刑事指控认罪的同一天，该行豁免权的申请也获得了批准。
除非利害关系人获准就此事召开公听会，否则这个暂时性的豁免权将永久有效。要求召开公听会的最后期限为7月25日。
SEC很少否决这类豁免权，因为这类举动会让金融机构面临不稳定的风险。
此外，纽约州银行监管机构周一决定不撤销法巴在该州的营业执照，尽管法巴已经在刑事指控上认罪，因为这可能让法巴歇业。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。