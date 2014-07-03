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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 14:36 BJT

修正-《独家新闻》SEC一名委员投票反对法国巴黎银行取得投顾事业豁免权

(更正：电头日期有误，应为“7月2日”，而非“7月3日”)

路透华盛顿7月2日 - 美国证券交易委员会(SEC)一名委员与其他委员持不同意见，投票反对准予法国巴黎银行 重要的一项豁免权，使其继续在美国经营多个投资顾问事业。

民主党籍的SEC委员Kara Stein近期要求违法的大型银行业者负起更大责任，根据本周公布的一份文件，她周一单独投票反对这个暂时性的豁免权。

在法巴就违反美国制裁法规的刑事指控认罪的同一天，该行豁免权的申请也获得了批准。

除非利害关系人获准就此事召开公听会，否则这个暂时性的豁免权将永久有效。要求召开公听会的最后期限为7月25日。

SEC很少否决这类豁免权，因为这类举动会让金融机构面临不稳定的风险。

此外，纽约州银行监管机构周一决定不撤销法巴在该州的营业执照，尽管法巴已经在刑事指控上认罪，因为这可能让法巴歇业。(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)
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