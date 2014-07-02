美国与加拿大经济指标预测--7月3日-7月10日****

《焦点》英国国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月30日当周
7月3日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 6月 -- 5.2961
1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加21.2 增加21.7
民间就业岗位(万个) 增加21.0 增加21.6
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加1.0
失业率 6.3% 6.3%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.5 34.5
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差450 逆差472
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月28日当周 31.4 31.2
四周均值(万人) -- 31.425
续请失业金人数(万人) 6月21日当周 256.3 257.1
1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 5月 逆差2.5 逆差6.4
1345 美国Markit服务业PMI 6月终值 -- 61.2
Markit综合PMI -- 58.4
1400 美国ISM非制造业指数 6月 56.3 56.3
ISM非制造业企业活动指数 61.0 62.1
ISM非制造业雇佣指数 -- 52.4
ISM非制造业新订单指数 -- 60.5
ISM非制造业物价指数 -- 61.4
1430 美国ECRI经济领先指标 6月27日当周 -- 135.4
7月4日(五)
暂无重要经济数据。
7月7日当周
7月7日(一)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 -- +1.1%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 52.2
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) -- 48.2
1400 美国就业趋势指数 6月 -- 118.6
7月8日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 6月 -- 96.60
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月5日当周 -- +1.0%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月5日当周 -- +3.1%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加198.0 增加268.5
7月9日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月4日当周 -- 347.3
再融资指数 -- 1,323.9
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 -- 19.83
7月10日(四)
-- 美国ICSC月度连锁店销售 6月 -- +4.8%
1230 加拿大新屋价格(较前月) 5月 -- +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月5日当周 -- --
四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 6月28日当周 -- --
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 5月 +0.7% +1.1%
趸售销售(较前月) +0.7% +1.3%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 李爽)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26