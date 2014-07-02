EIA库存周报：美国上周原油库存降幅超过预期，因炼厂增产

路透7月2日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存降幅超过预期，因7月4日周末假期前炼厂增产。

6月27日止当周，美国原油库存 减少320万桶，分析师预估为减少220万桶。

炼厂产能利用率提高2.9个百分点至91.4%，因对今年最繁忙的驾车出行周末假期充满期望。

墨西哥湾沿岸炼厂产能利用率升4.9个百分点，升幅最大。EIA数据显示，炼厂原油日处理量 增加54.6万桶。

库存数据公布后，美国原油价格 削减跌幅，但收盘时仍下跌0.86美元报每桶104.48美元。布兰特原油也削减跌幅，收盘跌1.05美元报每桶111.24美元。

EIA公布，汽油库存 减少120万桶，因需求增加；路透调查分析师预估为上升40万桶。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加100万桶，预估为增加80万桶。

美国原油日进口量 上周减少7.6万桶。

EIA指出，交割地库欣原油库存 下降136万桶。(完)

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