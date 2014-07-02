EIA库存周报：美国上周原油库存降幅超过预期，因炼厂增产

《焦点》英国国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透7月2日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存降幅超过预期，因7月4日周末假期前炼厂增产。
6月27日止当周，美国原油库存 减少320万桶，分析师预估为减少220万桶。
炼厂产能利用率提高2.9个百分点至91.4%，因对今年最繁忙的驾车出行周末假期充满期望。
墨西哥湾沿岸炼厂产能利用率升4.9个百分点，升幅最大。EIA数据显示，炼厂原油日处理量 增加54.6万桶。
库存数据公布后，美国原油价格 削减跌幅，但收盘时仍下跌0.86美元报每桶104.48美元。布兰特原油也削减跌幅，收盘跌1.05美元报每桶111.24美元。
EIA公布，汽油库存 减少120万桶，因需求增加；路透调查分析师预估为上升40万桶。
EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加100万桶，预估为增加80万桶。
美国原油日进口量 上周减少7.6万桶。
EIA指出，交割地库欣原油库存 下降136万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 王兴亚)
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路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26