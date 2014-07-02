欧洲经济指标预测--7月3日-7月10日****

《焦点》英国国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月30日当周 7月3-12日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +3.9% (较上年同期) 截止6月的三个月 -- +8.7% 7月3日(四) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 6月 51.8 51.6 0750 法国Markit服务业PMI 6月 48.2 48.2 综合PMI -- 48.0 0755 德国Markit服务业PMI 6月 54.8 54.8 综合PMI -- 54.2 0800 欧元区Markit服务业PMI 6月 52.8 52.8 综合PMI 52.8 52.8 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 58.3 58.6 0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +1.2% +2.4% 1145 欧洲央行利率决定指标再融资利率 7月 -- 0.15% 存款利率 -- -0.10% 7月4日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 5月 -1.0% +3.1% 7月7日当周 7月7日(一) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 6月 -- 3.0% (经季节调整) -- 3.2% 0600 德国工业生产(较前月) 5月 +0.6% +0.2% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 8.5 7月8日(二) 0600 德国经季节调整出口(较上月) 5月 -- +3.0% 进口(较上月) -- +0.1% 贸易收支(亿欧元) -- 顺差177 0645 法国预算收支(亿欧元) 5月 -- 赤字642 0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差39 进口(亿欧元) -- 399 出口(亿欧元) -- 360 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.2% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 -- +0.4% 0830 英国工业生产(较上月) 5月 -- +0.4% (较上年同期) -- +3.0% 制造业产出(较上月) 5月 -- +0.4% (较上年同期) -- +4.4% 7月9日(三) 2301 英国RICS房价指数 6月 -- 57 7月10日(四) 0645 法国工业生产(较前月) 5月 -- +0.3% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 0800 意大利工业生产(较前月) 5月 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.6% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 5月 -- 逆差37.8 全球贸易收支(亿英镑) -- 逆差89.2 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 7月 -- 3,750 1200 英国央行利率决定 -- +0.5% (完)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26