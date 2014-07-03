《独家新闻》美国首批凝析油出口即将运往亚洲

这些初步的推销举措是迄今为止最明确的证据，说明美国石油企业即将开始向海外市场释出大量凝析油。根据纽约花旗上周所作的分析，年底前美国凝析油出口量最高或达到每日30万桶。

上周有消息称，美国商务部已经批准两家公司出口经过最低炼化的凝析油。

“许多交易商都在问我们这件事，说他们正尝试从Enterprise获得更多船货，特别是本周和下周的，”一名交易员指出。“目前为止，我没听说任何亚洲终端用户购买的消息。”

美国凝析油日供应量估计在100万桶左右。

路透暂时未联系到Enterprise和三井物产美国分公司的人士发表评论。

“我认为这是(实施出口禁令以来)首批获准向加拿大以外地区出口的凝析油，”Asia Pacific Energy Consulting总裁兼凝析油专家Al Troner表示。“这种交易将变得十分规律。”