《独家新闻》美国首批凝析油出口即将运往亚洲

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
这些初步的推销举措是迄今为止最明确的证据，说明美国石油企业即将开始向海外市场释出大量凝析油。根据纽约花旗上周所作的分析，年底前美国凝析油出口量最高或达到每日30万桶。
上周有消息称，美国商务部已经批准两家公司出口经过最低炼化的凝析油。
“许多交易商都在问我们这件事，说他们正尝试从Enterprise获得更多船货，特别是本周和下周的，”一名交易员指出。“目前为止，我没听说任何亚洲终端用户购买的消息。”
美国凝析油日供应量估计在100万桶左右。
路透暂时未联系到Enterprise和三井物产美国分公司的人士发表评论。
“我认为这是(实施出口禁令以来)首批获准向加拿大以外地区出口的凝析油，”Asia Pacific Energy Consulting总裁兼凝析油专家Al Troner表示。“这种交易将变得十分规律。”
消息人士称，交易商争相把凝析油卖往亚洲；那里是凝析油的主要进口市场，许多新建加工装置预计将在第三季投入运行。凝析油是石化行业的主要原料之一。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。