金砖国家：7月2日股汇市收盘纵览

路透7月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月2日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三收报1,060.57点。

中国股市：沪综指连三日反弹创两周收盘新高，军工板块再度强势领涨

香港股市：恒指升至近七个月最高收位，地产股表现亮眼

中国汇市：人民币即期收贬，大行购汇促汇价回撤6.21关口

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拉美股市：大多温和上涨，不过银行股和零售类股下滑导致巴西股市小幅下跌。墨西哥股指 和智利股指 均上涨不到0.5%，巴西股指 在清淡交投中小幅下滑。

拉美汇市：拉美货币多数下跌，因美国就业数据强劲

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南非股市：刷新纪录高位，跟随全球市场涨势，因有迹象显示全球经济改善。指标Top-40绩优股指数 上升0.9%至46,888点，盘中曾升至略低于47,000点的水准；综合指数 涨0.8%至51,883点。

南非汇市：兰特兑美元跌至两周低点，因罢工打压脆弱的投资人信心

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印度股市：上涨逾1%至纪录高位，财长对“盲目的民粹主义”发出警告，点燃政府下周将公布财政审慎的预算的预期。指标BSE指数 收高1.27%报25,841.21 点，盘中一度上涨1.37%至纪录高位25,864.53点；NSE指数 收高1.18%，报7,725.15点，盘中触及7,732.40点的纪录新高。

印度汇市：印度卢比创5月中来最大单日涨幅，且升至逾两周最高水准。卢比兑美元 收报59.6875/6975，盘中一度升至6月13日来高位59.62。周二收报60.07/08。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收高1.86%，报751.25点。