《美国上市公司业绩公布日程表》--7月3日至7月10日

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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路透7月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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7月 8日 AMC Q2 2014 Alcoa Inc. AA 0.12 18 0.07
7月10日 BMO Q3 2014 Family Dollar FDO 0.69 25 1.05
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (整理 张明钧; 审校 石冠兰)
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