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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 08:00 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月3日

路透香港7月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.
(1美元=7.7497港元 )
    
    美国股市周三收盘基本持平，道琼工业指数 收高20.17点，或0.12%，至16,976.24点。
今日的波幅为数年来最低的交易日之一，因在备受期待的6月非农就业报告即将出炉前，强劲的民
间就业数据不足以激起投资者的买兴。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量   ADR折合每股普通股 较港股溢
 价
                               (美元)    (%)                    (港元)          (%)   
 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       181.760    0.66      14851            14.086       0.04
 中国铝业                       9.250    2.89      32697             2.867      -0.09
 中国移动                      49.130    0.95     107239            76.149      -0.33
 中国人寿                      40.330    2.28      28812            20.836       0.17
 中石油                       127.800    0.65      32159             9.904      -0.26
 中石化                        95.750    0.99      23535             7.420       0.55
 汇丰控股                      51.730    0.96    1102019            80.178       0.22
 中电信                        51.000    3.72      14950             3.952       0.06
 中国联通                      15.770    1.81      66131            12.221      -0.15
 兖州煤业                       7.590    0.40      14127             5.882      -0.30
 华能国际                      47.030    3.66      23226             9.112       0.68
 南方航空                      15.260    1.73       8227             2.365      -1.04
 东方航空                      15.320    0.39       5744             2.375      -0.65
 中芯国际                       4.380    2.82      44955             0.679      -1.61
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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