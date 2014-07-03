《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港7月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较. (1美元=7.7497港元 ) 美国股市周三收盘基本持平，道琼工业指数 收高20.17点，或0.12%，至16,976.24点。 今日的波幅为数年来最低的交易日之一，因在备受期待的6月非农就业报告即将出炉前，强劲的民 间就业数据不足以激起投资者的买兴。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢 价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 181.760 0.66 14851 14.086 0.04 中国铝业 9.250 2.89 32697 2.867 -0.09 中国移动 49.130 0.95 107239 76.149 -0.33 中国人寿 40.330 2.28 28812 20.836 0.17 中石油 127.800 0.65 32159 9.904 -0.26 中石化 95.750 0.99 23535 7.420 0.55 汇丰控股 51.730 0.96 1102019 80.178 0.22 中电信 51.000 3.72 14950 3.952 0.06 中国联通 15.770 1.81 66131 12.221 -0.15 兖州煤业 7.590 0.40 14127 5.882 -0.30 华能国际 47.030 3.66 23226 9.112 0.68 南方航空 15.260 1.73 8227 2.365 -1.04 东方航空 15.320 0.39 5744 2.375 -0.65 中芯国际 4.380 2.82 44955 0.679 -1.61 (完) (整理 梁慧仪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。