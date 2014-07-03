《中国报摘》--其他报纸重要消息7月3日

**上海证券报**

--据悉，6月中国四大国有银行存款大增2.2万亿元人民币，同期贷款新增约2,900亿元。有预计6月全部金融机构存款增加可能达到3万亿，同期贷款新增量可能达到9,500亿左右。

--据悉，嘉实基金将推出一项定制服务，专门服务于打新阿里巴巴 。尽管官方未透露具体操作细节，但从消息人士处了解，该服务的门槛仅为1,000元。

--东方航空 宣布，旗下的中国联合航空有限公司正式转型成为低成本航空公司，为中国首家国有经济型航空公司。

**证券时报**

--从证监会了解到，万达商业地产A股上市因未更新申报材料已终止审查。万达旗下拟在深交所中小板上市的万达电影院线也因申请文件不齐备等导致审核程序中止。公司有关负责人表示，今后仍将继续探索多种上市途径。

**金融时报**

--中国央行天津分行向天津农商行、天津滨海农商银行、天津银行三家金融机构发放支小再贷款共计20亿元，全部用于小微企业。

--据悉，除国有大型银行外，部分中小银行也在首批大额可转让存单发行试点行之列，名单或参考首批试点发行同业存单的中小银行。

**东方早报**

--国务院同意设立大连金普新区，为国家级新区。

**第一财经日报**

--济南市城乡建设委员会称，正研究现行商品住房限购政策进行调整的办法，待确定后实施。

--继人民币对日元、澳元、新西兰元、英镑开展直接交易后，韩元有望加入人民币直接交易阵营。

**21世纪经济报导**

--卢森堡证交所CEO Robert Scharfe表示，其他已在卢森堡建立分行的中资银行追随中行 脚步，或在近期在卢森堡交易所发行人民币债券。

--随着拟首次公开发行(IPO)企业预披露工作暂告段落，第二批IPO批文的下发也进入倒计时。一券商保荐机构负责人称，今年9-12月预计将有80家左右新股上市，平均每月发行20家。

--中国指数研究院数据统计显示，在2013年全年销售额突破300亿的19家房企中，2014上半年业绩同比增长的企业仅有九家。另外，不同阵营之间房企加速分化，呈现越大越强、越大越快的特点。(完)