《中国报摘》--其他报纸重要消息7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
**上海证券报**
--据悉，6月中国四大国有银行存款大增2.2万亿元人民币，同期贷款新增约2,900亿元。有预计6月全部金融机构存款增加可能达到3万亿，同期贷款新增量可能达到9,500亿左右。
--据悉，嘉实基金将推出一项定制服务，专门服务于打新阿里巴巴 。尽管官方未透露具体操作细节，但从消息人士处了解，该服务的门槛仅为1,000元。
--东方航空 宣布，旗下的中国联合航空有限公司正式转型成为低成本航空公司，为中国首家国有经济型航空公司。
**证券时报**
--从证监会了解到，万达商业地产A股上市因未更新申报材料已终止审查。万达旗下拟在深交所中小板上市的万达电影院线也因申请文件不齐备等导致审核程序中止。公司有关负责人表示，今后仍将继续探索多种上市途径。
**金融时报**
--中国央行天津分行向天津农商行、天津滨海农商银行、天津银行三家金融机构发放支小再贷款共计20亿元，全部用于小微企业。
--据悉，除国有大型银行外，部分中小银行也在首批大额可转让存单发行试点行之列，名单或参考首批试点发行同业存单的中小银行。
**东方早报**
--国务院同意设立大连金普新区，为国家级新区。
**第一财经日报**
--济南市城乡建设委员会称，正研究现行商品住房限购政策进行调整的办法，待确定后实施。
--继人民币对日元、澳元、新西兰元、英镑开展直接交易后，韩元有望加入人民币直接交易阵营。
**21世纪经济报导**
--卢森堡证交所CEO Robert Scharfe表示，其他已在卢森堡建立分行的中资银行追随中行 脚步，或在近期在卢森堡交易所发行人民币债券。
--随着拟首次公开发行(IPO)企业预披露工作暂告段落，第二批IPO批文的下发也进入倒计时。一券商保荐机构负责人称，今年9-12月预计将有80家左右新股上市，平均每月发行20家。
--中国指数研究院数据统计显示，在2013年全年销售额突破300亿的19家房企中，2014上半年业绩同比增长的企业仅有九家。另外，不同阵营之间房企加速分化，呈现越大越强、越大越快的特点。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。