美国个股：摩根大通执行长迪蒙计划利用休假进行癌症治疗

路透纽约7月2日 - 摩根大通 发言人周三表示，该行董事长暨首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)计划至少休假一个月，接受咽喉癌的放疗和化疗。他此次疗程需要两个月时间。

发言人Joseph Evangelisti称，迪蒙的四周休假可能在摩根大通7月15日公布季度财报后很快开始，部分要看医生对其治疗的具体安排。迪蒙通常都是在8月休三周左右的假，那时的业务在全年当中较为清闲。

迪蒙在周二晚间发布的备忘录中首次向雇员和股东告知其癌症病情，之前他花几天时间进行化验后，从医生处获得确诊。

摩根大通股价周三在纽约证券交易所收跌1%报56.97美元，在KBW银行股指数 的24支成份股当中跌幅最大。该指数下跌0.1%。

Rafferty Capital Markets的银行业分析师Dick Bove在周三的一份报告中称，迪蒙在结束治疗重返公司后，可能不会继续担任董事长一职，可能会把他更多的日常工作职能分配给其他高层主管。

迪蒙过去曾表示，如果他突遭不测，摩根大通有很多高级管理人员可以接手其工作。

该行经营团队的高层管理人员中包括迪蒙的潜在继任者，譬如企业及投资银行主管Daniel Pinto、首席运营长Matt Zames、消费金融业务主管Gordon Smith和资产管理部门主管Mary Erdoes。

公司并未指定任何人在迪蒙治疗期间代行其职责。(完)