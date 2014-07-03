美国个股：摩根大通执行长迪蒙计划利用休假进行癌症治疗

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约7月2日 - 摩根大通 发言人周三表示，该行董事长暨首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)计划至少休假一个月，接受咽喉癌的放疗和化疗。他此次疗程需要两个月时间。
发言人Joseph Evangelisti称，迪蒙的四周休假可能在摩根大通7月15日公布季度财报后很快开始，部分要看医生对其治疗的具体安排。迪蒙通常都是在8月休三周左右的假，那时的业务在全年当中较为清闲。
迪蒙在周二晚间发布的备忘录中首次向雇员和股东告知其癌症病情，之前他花几天时间进行化验后，从医生处获得确诊。
摩根大通股价周三在纽约证券交易所收跌1%报56.97美元，在KBW银行股指数 的24支成份股当中跌幅最大。该指数下跌0.1%。
Rafferty Capital Markets的银行业分析师Dick Bove在周三的一份报告中称，迪蒙在结束治疗重返公司后，可能不会继续担任董事长一职，可能会把他更多的日常工作职能分配给其他高层主管。
迪蒙过去曾表示，如果他突遭不测，摩根大通有很多高级管理人员可以接手其工作。
该行经营团队的高层管理人员中包括迪蒙的潜在继任者，譬如企业及投资银行主管Daniel Pinto、首席运营长Matt Zames、消费金融业务主管Gordon Smith和资产管理部门主管Mary Erdoes。
公司并未指定任何人在迪蒙治疗期间代行其职责。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。