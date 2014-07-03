伊拉克情势：马利基希望下周议会就成立新政府达成一致

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 议会首次会议没有达成协议，不欢而散
* 巴格达当地居民对政治纷争深感沮丧
* 空袭Shirqat导致11人丧生--目击者和医护人员
* 伊斯兰激进分子宣称成立“哈里发”
路透巴格达7月2日 - 伊拉克总理马利基周三表示，他希望议会能在下次会议上成立一个新政府，此前议会召开的首次会议没有达成协议，不欢而散。马利基也在为延续自己的政治生命奋力抗争。
局势不等人，巴格达不能再拖延了。伊拉克北部和西部已有大部分地方落入一个从基地组织分离出来的组织掌控中，这个激进组织还宣布成立了一个“哈里发”政权，还扬言要拿下巴格达。
美国、伊朗、联合国和伊拉克国内什叶派宗教领袖不断表达了担忧，并相继施压，但对消除伊拉克主要民族和教派之间的分歧影响甚微。
马利基在每周电视讲话中说，他希望议会在下周二会议上改变软弱涣散的状态，亮出合作和开放的态度。
但是巴格达的领导人何时能达成一致还很不明确。所有主要种族都有内部分歧，大家都还没有决定要职的提名人。逊尼派和库尔德族称，他们希望什叶派先挑选一个总理人选，然后他们再公布他们的提名人，而什叶派却表示，逊尼派应该先提名议长人选。
“每个派别都有自己的问题，”逊尼派主要议员Saleh al-Mutlaq的助理Muhannad Hussam说。
他表示，如果什叶派没有找到替代马利基的人选，逊尼派议员有可能干脆彻底放弃政治程序。“到时候伊拉克将国将不国，”他说。
国家战火纷飞，政府官员内斗不断，巴格达当地居民对这个并不陌生的场景日益感到沮丧。
“我对这些政客感到极其愤怒，”大学统计学教授Dhamee Sattar Shafiq在购物时对记者表示。“这个国家在走向灾难，但那些人还在各自打着自己的小算盘。”
巴格达城外再次燃起战火。医护消息人士和目击者称，巴格达北部300公里处的Shirqat遭到政府军直升机的空袭，至少11人丧生，其中有妇女和儿童。
目击者表示，空袭目标是一幢激进分子藏身的政府办公楼，旁边的三栋房子也连带遭殃。
马利基的军方发言人Qassim Atta没有具体提到这起事件，但他提到过去24小时有空军行动的几个地区中有Shirqat。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。