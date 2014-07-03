欧洲个股：菲亚特将于8月1日开股东会，就其与克莱斯勒合并事宜投票

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透米兰7月3日 - 意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特) 周三晚间表示，已决定在8月1日举行股东大会，以批准该公司与美国分支克莱斯勒的合并事宜。
菲亚特在声明中表示，股东将就菲亚特与其全资拥有的荷兰子公司Netherlands Fiat Investments N.V.合并一事投票。
声明称，公司股东此后将就相关的其他动议投票，即与克莱斯勒合并。
菲亚特执行长马尔基翁内周一指出，他预期有关合并事宜的股东大会将在8月初举行。
在8月开会应可让马尔基翁内来得及按计划，在年底前将合并后的Fiat Chrysler Automobiles在纽约上市。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。