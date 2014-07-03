欧洲个股：菲亚特将于8月1日开股东会，就其与克莱斯勒合并事宜投票

路透米兰7月3日 - 意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特) 周三晚间表示，已决定在8月1日举行股东大会，以批准该公司与美国分支克莱斯勒的合并事宜。

菲亚特在声明中表示，股东将就菲亚特与其全资拥有的荷兰子公司Netherlands Fiat Investments N.V.合并一事投票。

声明称，公司股东此后将就相关的其他动议投票，即与克莱斯勒合并。

菲亚特执行长马尔基翁内周一指出，他预期有关合并事宜的股东大会将在8月初举行。

在8月开会应可让马尔基翁内来得及按计划，在年底前将合并后的Fiat Chrysler Automobiles在纽约上市。(完)