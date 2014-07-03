《香港报摘》--经济日报7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 要闻版头条：
--金管局注资讯号一响，引发投资者对海外资金涌港的无限憧憬，基金争相入市追货。重磅蓝筹股昨天全线向上，恒生指数 终突破年初高位，升1.6%收报23,549点，升幅跑赢全亚洲。
* 其他：
--踏入下半年，港股即创今年新高，环球三大基金均看好下半年走势。板块之中，宏利资产管理首选医疗及环保，德盛安联推荐新能源及电讯，摩根资产则挑选出口及银行股。
--半年结后，本港银行人民币定存息率走势分歧，恒生 新推一个月期最高3.4厘，而渣打则下调六个月期20点子至2.8厘。业界预料，7月份进一步加息的空间有限。
--安徽海螺水泥 称，受惠公司产品销量及价格增长，预料今年上半年纯利较去年约30.6亿元人民币，上升90%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。