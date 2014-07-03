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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 08:16 BJT

《香港报摘》--经济日报7月3日

* 要闻版头条：

--金管局注资讯号一响，引发投资者对海外资金涌港的无限憧憬，基金争相入市追货。重磅蓝筹股昨天全线向上，恒生指数 终突破年初高位，升1.6%收报23,549点，升幅跑赢全亚洲。

* 其他：

--踏入下半年，港股即创今年新高，环球三大基金均看好下半年走势。板块之中，宏利资产管理首选医疗及环保，德盛安联推荐新能源及电讯，摩根资产则挑选出口及银行股。

--半年结后，本港银行人民币定存息率走势分歧，恒生 新推一个月期最高3.4厘，而渣打则下调六个月期20点子至2.8厘。业界预料，7月份进一步加息的空间有限。

--安徽海螺水泥 称，受惠公司产品销量及价格增长，预料今年上半年纯利较去年约30.6亿元人民币，上升90%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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