《中国报摘》--中国证券报7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 头版头条:
--中国国家主席习近平今起对韩国进行国事访问。业内人士表示，这将助推中韩自贸区谈判取得突破性进展，在年内完成谈判并达成协议的可能性很大。在中韩自贸区建设有新突破的预期下，电子商务、物流、港口等行业可能会率先受益。
* 其他:
--用益信托网数据显示，上半年集合信托发行量基本与去年同期持平，成立规模同比下降7%。此外，上半年，房地产集合信托的发行、成立规模同比亦现下滑，特别是成立规模下滑幅度达到21%。
--市场预测，2014年存量气可能再次进行价格调整，7月份将是适合的时间窗口。业内人士称，若存量气价格上调，将利好上游开发企业，但下游用气产业将承压。
--近日北京市就城镇基本住房保障条例征求意见，保障房不再上市交易、保障房申请不看收入、自有地可建保障房等细节成为新政看点。分析人士指出，此次新政鼓励社会单位利用自用国有土地建设保障性住房，将令上市公司土地资产迎来重估契机。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。