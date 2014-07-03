版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 08:20 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月3日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平今起对韩国进行国事访问。业内人士表示，这将助推中韩自贸区谈判取得突破性进展，在年内完成谈判并达成协议的可能性很大。在中韩自贸区建设有新突破的预期下，电子商务、物流、港口等行业可能会率先受益。

* 其他:

--用益信托网数据显示，上半年集合信托发行量基本与去年同期持平，成立规模同比下降7%。此外，上半年，房地产集合信托的发行、成立规模同比亦现下滑，特别是成立规模下滑幅度达到21%。

--市场预测，2014年存量气可能再次进行价格调整，7月份将是适合的时间窗口。业内人士称，若存量气价格上调，将利好上游开发企业，但下游用气产业将承压。

--近日北京市就城镇基本住房保障条例征求意见，保障房不再上市交易、保障房申请不看收入、自有地可建保障房等细节成为新政看点。分析人士指出，此次新政鼓励社会单位利用自用国有土地建设保障性住房，将令上市公司土地资产迎来重估契机。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐