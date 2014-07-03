《全球重要经济事件一览表》--7月3日-7月10日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月3日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会召开会议，随后将公布利率决定并召开新闻发布会(1145)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。
澳洲霍巴特--澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话(0100)。
墨尔本--2014年经济与社会展望大会召开(至7月4日)。发言者包括：澳洲国库部长霍基、澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis和澳洲央行助理总裁Malcolm Edey。
柏林--欧洲央行总裁德拉吉与德国央行总裁魏德曼将在德国基督教民主党(CDU)组织的Wirtschaftstag会议上讲话(1715)。
7月4日(五)
法国普罗旺斯地区艾克斯--“普罗旺斯达沃斯”年会(至7月6日)。发言者包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行执委科尔、法国央行总裁诺亚以及法国财长萨潘。
瑞典维斯比--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley(0600)和Kerstin af Jochnick(1100)分别发表讲话。
7月6日(日)
法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行执委科尔在一次欧洲投资会议上发表讲话(0815)。
7月7日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
东京--日本央行召开分支机构经理季度会议。央行总裁黑田东彦致开幕词。日本央行随后将公布地区经济季度报告。
维也纳--奥地利央行公布半年度金融稳定报告，央行总裁诺沃特尼出席会议(0700)。
德国汉堡--欧洲央行管委会成员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表讲话(1600)。
7月8日(二)
布鲁塞尔--欧元区财长会议。
美国明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“货币政策与经济”发表演讲(1745)。
巴黎--巴黎欧洲金融市场协会金融论坛(至7月9日)。发言者包括：法国央行总裁诺亚、俄罗斯央行第一幅总裁Sergey Shvetsov、法国央行市场部门主管Alexandre Gautier以及欧洲央行执委普雷特。
东京--日本央行副总裁中曾宏就日本的经济与货币政策发表演讲(0345)。
马德里--西班牙央行总裁林德参加Nueva经济论坛组织的餐会(0700)。
7月9日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布6月会议记录(1800)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至7月10日)。
雅典--经济学家会议-与希腊政府举行圆桌会议-欧洲大反思-希腊的巨大转折点(至7月10日)。发言者包括：希腊总理萨马拉斯和财长Gikas Hardouvelis。
悉尼--澳洲央行支付政策主管Mark Manning在2014年全球投资者/ISF悉尼会议上发表讲话(2300)。
7月10日(四)
美国肖尼--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治参加该行俄克拉荷马城分行主办的商业与社区领袖餐会，并就美国经济与货币政策发表演讲(1715)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 石冠兰)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。