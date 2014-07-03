《新兴市场重要经济事件预告》--7月3日-7月10日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月3日(四)
曼谷--泰国央行总裁张旭州在泰国外国记者俱乐部就经济发表讲话(1154)。
布拉格--捷克央行理事会举行例会，未计划讨论货币政策事宜。
7月4日(五)
法国艾克斯--“普罗旺斯达沃斯”年会(至7月6日)。发言人包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行执委科尔、法国央行总裁诺亚及法国财长萨潘。
新德里--印度财长杰特利将与地方财政长官召开会议，讨论通胀问题。
**布拉格--捷克央行公布6月理事会会议记录(0700)。
7月7日(一)
暂无重要经济事件预告。
7月8日(二)
巴黎--巴黎欧洲金融市场协会金融论坛(至7月9日)。发言人包括：法国央行总裁诺亚、俄罗斯央行第一副总裁Sergey Shvetsov、法国央行市场部门主管Alexandre Gautier以及欧洲央行执委普雷特。
7月9日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
7月10日(四)
新德里--印度财长杰特利提交2014-15财年预算案。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
利马--秘鲁央行公布利率决议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至7月11日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 杜明霞)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。