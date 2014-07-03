《香港报摘》--信报7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 要闻版头条：
--中国人民银行昨天首度就本港经济事务发表意见。人行国际司副司长朱隽表示，香港未来是否继续使用联系汇率，人行尊重香港自身选择。
* 其他：
--因沙中线(沙田至中环)土瓜湾站考古发现，港铁 早前指出，工程或要延误逾五个月，但据政府向立法会汇报的文件显示，按现时情况，路政署估计沙中线＂大围至红磡段＂最少滞后约11个月，而＂红磡至金钟段＂的车站和隧道工程则仍在招标阶段，估计要在2020年底完工，存在一定风险。
--现时市场对于阿里巴巴集团 ＂回归＂香港挂牌的可能性，都认为须改动上市规例。金融发展局政策研究小组成员陈翊庭建议两项较快捷的方法，一是在现有框架下修改《有关海外公司上市的联合政策声明》，或授予多项《上市规则》豁免。
--停牌近四年的唯冠国际 ，有望因TCL集团 出手相救而复牌。日前唯冠发公告指出，该公司计划股本重组、债务重组及反向收购TCL显示，如在股东特别大会获独立股东批准及完成债权人会议等通过所有条件，唯冠可在明年第一季度复牌交易。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。