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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 08:29 BJT

《香港报摘》--信报7月3日

* 要闻版头条：

--中国人民银行昨天首度就本港经济事务发表意见。人行国际司副司长朱隽表示，香港未来是否继续使用联系汇率，人行尊重香港自身选择。

* 其他：

--因沙中线(沙田至中环)土瓜湾站考古发现，港铁 早前指出，工程或要延误逾五个月，但据政府向立法会汇报的文件显示，按现时情况，路政署估计沙中线＂大围至红磡段＂最少滞后约11个月，而＂红磡至金钟段＂的车站和隧道工程则仍在招标阶段，估计要在2020年底完工，存在一定风险。

--现时市场对于阿里巴巴集团 ＂回归＂香港挂牌的可能性，都认为须改动上市规例。金融发展局政策研究小组成员陈翊庭建议两项较快捷的方法，一是在现有框架下修改《有关海外公司上市的联合政策声明》，或授予多项《上市规则》豁免。

--停牌近四年的唯冠国际 ，有望因TCL集团 出手相救而复牌。日前唯冠发公告指出，该公司计划股本重组、债务重组及反向收购TCL显示，如在股东特别大会获独立股东批准及完成债权人会议等通过所有条件，唯冠可在明年第一季度复牌交易。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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