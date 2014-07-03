《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
*工商时报：
--根据摩根大通证券最新预估，在20奈米强力出货带动下，台积电 第三季营收成长率、毛利率分别上看15%与50%，而单季50%毛利率将是2010年第四季以来首见，目标价上看至150台币，引发外资圈热议。
--台湾行政院长江宜桦透露，在剩下的任期中，将着力在人口、土地、调产业结构及健康等七大政策领域的规划。下会期将推动修改国籍法，让对台有特殊贡献、被政府认定在教育、科技、经济或文化上为所需人才，允予双重国籍，以利留才与揽才。
--市场调查单位NPD DisplaySearch统计指出，5月出货至大陆电视面板为630万片，较4月下跌6%，但较去年期成长14%。由于群创 出货超过预期，华星出货也较计划高出10%，带动整体出货较预期高出八个百分点。预估电视面板出货从6月开始下降，8月开始回暖，9月稳步成长。
*经济日报：
--行政院长江宜桦昨日出席中研院院士会议，对于院士们推动税改呼吁，他表示，政府除将推动房地合一实价课税，也会在适当时间“研议”降低薪资所得税与提高消费税。不过，针对院士王平等人建议营所税调回25%或推动绿色税制，他则认为时机尚不成熟。
--江宜桦并称，任内不会再提新的产业口号，他要扮演“总其成者”，把前人的六大新兴产业、四大智慧产业与三业四化政策做好。不过，他也点名经济部负责推动四大智慧产业之一的发明专利产业化方案，让他最不满意。
--鸿海 集团在竹科打造青年创业梦想基地，联结旗下创业网站“富梦网（Kick2Real）”平台，免费资助创业家把创意想法转化为原型产品，希望能觅得下一个苹果 ，成为挹注集团营收与获利的新来源。
--金管会保险局严管“类定存保单”，这次瞄准利变型寿险，祭出三项监理原则，寿险公会今日将讨论。属于递延现金给付概念的储存生息能否存活，最受业者关切。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。