《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月3日

*工商时报：

--根据摩根大通证券最新预估，在20奈米强力出货带动下，台积电 第三季营收成长率、毛利率分别上看15%与50%，而单季50%毛利率将是2010年第四季以来首见，目标价上看至150台币，引发外资圈热议。

--台湾行政院长江宜桦透露，在剩下的任期中，将着力在人口、土地、调产业结构及健康等七大政策领域的规划。下会期将推动修改国籍法，让对台有特殊贡献、被政府认定在教育、科技、经济或文化上为所需人才，允予双重国籍，以利留才与揽才。

--市场调查单位NPD DisplaySearch统计指出，5月出货至大陆电视面板为630万片，较4月下跌6%，但较去年期成长14%。由于群创 出货超过预期，华星出货也较计划高出10%，带动整体出货较预期高出八个百分点。预估电视面板出货从6月开始下降，8月开始回暖，9月稳步成长。

*经济日报：

--行政院长江宜桦昨日出席中研院院士会议，对于院士们推动税改呼吁，他表示，政府除将推动房地合一实价课税，也会在适当时间“研议”降低薪资所得税与提高消费税。不过，针对院士王平等人建议营所税调回25%或推动绿色税制，他则认为时机尚不成熟。

--江宜桦并称，任内不会再提新的产业口号，他要扮演“总其成者”，把前人的六大新兴产业、四大智慧产业与三业四化政策做好。不过，他也点名经济部负责推动四大智慧产业之一的发明专利产业化方案，让他最不满意。

--鸿海 集团在竹科打造青年创业梦想基地，联结旗下创业网站“富梦网（Kick2Real）”平台，免费资助创业家把创意想法转化为原型产品，希望能觅得下一个苹果 ，成为挹注集团营收与获利的新来源。

--金管会保险局严管“类定存保单”，这次瞄准利变型寿险，祭出三项监理原则，寿险公会今日将讨论。属于递延现金给付概念的储存生息能否存活，最受业者关切。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。