欧元区金融：ECB料静待现有刺激举措起效，市场焦点转向政策细节

意大利主要银行业协会组织ABI的负责人Antonio Patuelli指出，他相信该计划会取得成效，尤其在意大利。

**QE前景**

迄今为止，存款利率降至负值的决定尚未激励货币市场，但目前有助于维持短期利率在低点并保持稳定。

欧元兑美元 在1.37美元下方，基本持平于6月5日欧洲央行召开会议时的水准，但低于该行5月计划降息之前的逾1.39美元。欧洲央行在密切关注欧元汇率，以判断对已然偏低的通胀率的影响。

欧元区6月通胀率为0.5%，远低于欧洲央行略低于2%的中期目标。

总裁德拉吉表示，如果通胀前景恶化，欧洲央行将考虑实行量化宽松(QE)，以维持借款成本在低位，并提振支出。

德拉吉料保持采取这种举措的可能性，但门槛仍较高，尽管国际货币基金组织(IMF)和法国政府施压，要求加大放宽货币政策力度以刺激经济成长。

“这需要形势发生实质改变，”北欧联合银行(Nordea)分析师Suvi Kosonen和Jan von Gerich写道，“最快将在今年稍晚实现，在发生改变之前，欧洲央行得先进一步看清楚近期宽松举措的能力范围。”(完) (编译 郑茵/李爽 审校 张明钧)