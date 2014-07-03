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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 08:35 BJT

《台湾重要政经日程》--7月3日

===================今日重要政经消息=============================

7/3(四)

--09:00 渣打银行/英国金融时报2014台湾经济高峰会。

--09:00 行政院长江宜桦主持行政院院会。

--09:00 立法院院会。

--16:30 金管会例行记者会。

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7/4(五)

--16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底时为4,216.51亿美元。

--宏达电 公布第二季财报。

7/7(一)

--16:00 财政部公布6月出口金额，5月较去年同期成长1.4%。

7/8(二)

--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月年增1.61%。

7/10(四)

--13:30 台积电 公布6月营收。

7/11(五)

--12:30 央行代财政部标售103/7期国库券，金额预定200亿台币，天期为273天。

7/15 (二)

--12:30 央行代财政部标售103/10期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。

7/16 (三)

--14:00 台积电 公布季报并举办投资人说明会。

7/21(一)

--16:00 经济部公布6月外销订单金额，上月年增率为4.7%。

7/22(二)

-- 8:30 主计总处公布6月季调失业率，上月季调失业率为3.99%。

7/23(三)

--16:00 经济部公布6月工业生产指数，上月指数年增率为5.19%。

7/25(五)

--16:10 央行公布6月M2年增率，上月年增5.91%。

7/26(六)

--09:00 全国经贸国是会议(至28日)。

7/28(一)

--12:30 央行代财政部标售103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。

7/30(三)

--12:30 央行代财政部标售103/12期公债金额预定350亿台币，年期为30年期。

7/31(四)

--08:30 第二季GDP概估数据。

8/13(三)

--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。

8/20(三)

--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

9/23(二)

--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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