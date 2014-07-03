中国金融：四大行6月存款大增2.2万亿，贷款新增约2,900亿元--报载

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京7月3日 - 上海证券报周四报导称，工商银行 、建设银行 、中国银行 和农业银行 四家国有大型银行6月存款大增2.2万亿元人民币，同期贷款新增约2,900亿元。
路透对比数据显示，四大行今年6月上述贷款新增量，高于5月2,728亿元的水平，但不及3月的3,541亿元。(欲浏览中国主要金融数据一览表请点选 )
报导并引述分析人士指出，四大行存贷款多增与额度、贷存比等监管约束放松有关，存款增长明显快于贷款增长，则一方面反映了财政拨款力度的加大，另一方面也显示同业监管实质性放松。
报导同时提到，目前市场对6月全行业新增贷款预计较为乐观。上述分析人士预计6月M2（广义货币供应量）增长将上升到13.8%左右，全行业6月信贷增长9,500亿，存款增长3万亿，存款和M2增长都将超出市场预期。
第一财经日报同日亦报导称，6月份，工、农、中、建四家银行的单月信贷增长分别为894亿元、647亿元、188亿元、1,169亿元，建行信贷扩张较为明显。
此外，6月30日当天四大行存款共增长1.13万亿元，对比6月全月存款增长2.16万亿元，显示月末冲时点的现象依然严重。（完）
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。