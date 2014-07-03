中国货币市场：七天回购开盘报3.91%，上日加权利率3.9139%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透北京7月3日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.91%，上日该期限加权平均利率为3.9139%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
------------------------------------------
3.91% 3.92% 3.9139%
周三，银行间市场质押式回购总成交金额8,471.50亿元，较周二的9,042.23亿元稍减。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。