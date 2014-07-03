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货币新闻 | 2014年 7月 3日 星期四 10:30 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.91%，上日加权利率3.9139%

路透北京7月3日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.91%，上日该期限加权平均利率为3.9139%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.91% 3.92% 3.9139%

周三，银行间市场质押式回购总成交金额8,471.50亿元，较周二的9,042.23亿元稍减。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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