《香港报摘》--其他报纸重要消息7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 明报：
--＂沪港通＂即将于今年10月启动，港交所 表示，目前已经收到百间券商提出参与申请，合共市占率接近八成，据了解其中多间主要大型银行均有参与。港交所发言人估计，未来数日仍会接收券商回覆，料参与沪港通券商数目将继续增加。
* 星岛日报：
--渣打银行 正计划出售价值约5亿美元（约39亿港元）的私募股权投资，包括其印度业务。
* 苹果日报：
--券商瑞信发表研究报告指出，澳门赌业股的基本因素稳定，贵宾厅业务亦会随着世界盃落幕而回稳，相信下半年濠赌生意会有所改善。至于德银看好现时估值吸引的美高梅中国 及贵宾厅市占率正增加的银河娱乐 。
* 东方日报：
--因大量资金流入，港股昨天创今年新高。券商指，下半年基金重整投资组合，追入长实 和腾讯 等重磅股。市场揣测部分资金流入或为“沪港通”部署，多只“A+H”股受追捧。
--新一轮“中美战略与经济对话”下周举行前夕，人民币汇率再度成为关注焦点。分析认为，由于市场已经逐渐适应人民币双向波动，中国未必会如以往般，为营造有利气氛而推高人民币汇价。
＊ 文汇报：
--太古地产 旗下的半山司徒拔道53号傲璇（OPUS HONG KONG）传由娱乐圈名人关之琳购入，单位折实成交价4.3亿港元，每平方尺售价79,497港元，乃本港分层单位第四高价记录。此外，为吸引买家购入，太古地产为买家提供成交价8.5%的从价印花税（DSD）或12.5%的买家印花税（BSD）回赠。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。