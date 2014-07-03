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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 09:57 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息7月3日

* 明报：

--＂沪港通＂即将于今年10月启动，港交所 表示，目前已经收到百间券商提出参与申请，合共市占率接近八成，据了解其中多间主要大型银行均有参与。港交所发言人估计，未来数日仍会接收券商回覆，料参与沪港通券商数目将继续增加。

* 星岛日报：

--渣打银行 正计划出售价值约5亿美元（约39亿港元）的私募股权投资，包括其印度业务。

* 苹果日报：

--券商瑞信发表研究报告指出，澳门赌业股的基本因素稳定，贵宾厅业务亦会随着世界盃落幕而回稳，相信下半年濠赌生意会有所改善。至于德银看好现时估值吸引的美高梅中国 及贵宾厅市占率正增加的银河娱乐 。

* 东方日报：

--因大量资金流入，港股昨天创今年新高。券商指，下半年基金重整投资组合，追入长实 和腾讯 等重磅股。市场揣测部分资金流入或为“沪港通”部署，多只“A+H”股受追捧。

--新一轮“中美战略与经济对话”下周举行前夕，人民币汇率再度成为关注焦点。分析认为，由于市场已经逐渐适应人民币双向波动，中国未必会如以往般，为营造有利气氛而推高人民币汇价。

＊ 文汇报：

--太古地产 旗下的半山司徒拔道53号傲璇（OPUS HONG KONG）传由娱乐圈名人关之琳购入，单位折实成交价4.3亿港元，每平方尺售价79,497港元，乃本港分层单位第四高价记录。此外，为吸引买家购入，太古地产为买家提供成交价8.5%的从价印花税（DSD）或12.5%的买家印花税（BSD）回赠。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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