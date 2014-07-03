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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 09:06 BJT

离岸人民币：香港财资市场公会拟增CNH下午报价，配合港股通--报载

路透香港7月3日 - 香港苹果日报周四引述消息人士称，财资市场公会（TMA）旗下定盘价工作小组建议，除现有早上11时所设的离岸人民币即期定盘价（CNH Fixing）外，拟在下午4时港股收市时段，增设另一个更贴市的人民币定盘价作参考，以配合＂港股通＂南下买港股的内地客需要。

报导称，此举是配合日后＂港股通＂南下购买港股的内地客，需将人民币兑换为港元，或出售港股后换回人民币回笼内地的需要。鉴于人民币双向波动后单日波幅加大，故有此建议。公会旗下市场准则委员会的定盘工作小组，上周二已举行了会议，就有关建议磋商，相关文件亦传阅予各成员征询意见，但暂未有具体决定。

报导引述定盘工作小组召集人兼中银香港 投资主管兼总经理陈少平表示，现时人民币价格双向波动，每日上落波幅随时可达200点子，增设收市时段的即期汇率定盘价，可更紧贴市价反映实时水平，有利于港股通或其他金融业务发展。

但他理解市场有不同意见及顾虑，包括现时交易员对参与报价的慎重态度，为免被指涉嫌操控价格而要进行大量繁复核实的程序及防御。

资深财资市场人士兼财资市场公会成员陈凤翔表示，人民币增加更多定盘价，照顾市场不同需要，绝对是好事，可巩固香港作为国际上人民币离岸中心的中心地位。

本港是全球最大及流通性的人民币资金池，陈凤翔说午后伦敦市场开始运作，若然本港离岸价能够加入4点时段定盘价，可以起到指引作用。

实现上海与香港股票市场交易互联互通的“沪港通”机制预料将于今年内正式启动，沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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