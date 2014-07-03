离岸人民币：香港财资市场公会拟增CNH下午报价，配合港股通--报载

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港7月3日 - 香港苹果日报周四引述消息人士称，财资市场公会（TMA）旗下定盘价工作小组建议，除现有早上11时所设的离岸人民币即期定盘价（CNH Fixing）外，拟在下午4时港股收市时段，增设另一个更贴市的人民币定盘价作参考，以配合＂港股通＂南下买港股的内地客需要。
报导称，此举是配合日后＂港股通＂南下购买港股的内地客，需将人民币兑换为港元，或出售港股后换回人民币回笼内地的需要。鉴于人民币双向波动后单日波幅加大，故有此建议。公会旗下市场准则委员会的定盘工作小组，上周二已举行了会议，就有关建议磋商，相关文件亦传阅予各成员征询意见，但暂未有具体决定。
报导引述定盘工作小组召集人兼中银香港 投资主管兼总经理陈少平表示，现时人民币价格双向波动，每日上落波幅随时可达200点子，增设收市时段的即期汇率定盘价，可更紧贴市价反映实时水平，有利于港股通或其他金融业务发展。
但他理解市场有不同意见及顾虑，包括现时交易员对参与报价的慎重态度，为免被指涉嫌操控价格而要进行大量繁复核实的程序及防御。
资深财资市场人士兼财资市场公会成员陈凤翔表示，人民币增加更多定盘价，照顾市场不同需要，绝对是好事，可巩固香港作为国际上人民币离岸中心的中心地位。
本港是全球最大及流通性的人民币资金池，陈凤翔说午后伦敦市场开始运作，若然本港离岸价能够加入4点时段定盘价，可以起到指引作用。
实现上海与香港股票市场交易互联互通的“沪港通”机制预料将于今年内正式启动，沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。