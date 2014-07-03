国际油市：美国原油跌向104美元，因利比亚宣布石油危机结束

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存降幅超过预期，因7月4日周末假期前炼厂增产。

美国一家能源公司本周广撒网，希望能为该国有史以来的首批超轻质凝析油出口找到买家。随着全球需求的增长，美国未来的凝析油出口量有望不断攀升。

伊拉克总理马利基周三表示，他希望议会能在下次会议上成立一个新政府，此前议会召开的首次会议没有达成协议，不欢而散。马利基也在为延续自己的政治生命奋力抗争。

美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三表示，货币政策作为对抗金融稳定风险的工具，存在“很大的局限性”。她并表示，若以上调利率的办法阻止美国楼市泡沫，可能已经给经济带来了严重伤害。 (完)

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