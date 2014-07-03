国际油市：美国原油跌向104美元，因利比亚宣布石油危机结束

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存降幅超过预期，因7月4日周末假期前炼厂增产。
美国一家能源公司本周广撒网，希望能为该国有史以来的首批超轻质凝析油出口找到买家。随着全球需求的增长，美国未来的凝析油出口量有望不断攀升。
伊拉克总理马利基周三表示，他希望议会能在下次会议上成立一个新政府，此前议会召开的首次会议没有达成协议，不欢而散。马利基也在为延续自己的政治生命奋力抗争。
美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三表示，货币政策作为对抗金融稳定风险的工具，存在“很大的局限性”。她并表示，若以上调利率的办法阻止美国楼市泡沫，可能已经给经济带来了严重伤害。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李爽 审校 张荻/王兴亚)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。