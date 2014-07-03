澳洲央行：总裁史蒂文斯称经济再平衡仍有一段路要走，澳元被高估

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
史蒂文斯淡化自由党-国家党联盟政府不受欢迎的预算案的冲击，称那在未来一年左右不太可能对经济有实质影响。
他也乐见近来房价增幅的放缓，且希望这种情形未来一年左右能继续如此。
有令人鼓舞的迹象显示，记录低点的利率正发挥作用，支撑消费者需求、房屋建筑、就业和非矿业投资。
“但这些仍属初步迹象。”史蒂文斯说。“在整个发展完成前还有相当一段路要走。”(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 于春红/龚芳)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。