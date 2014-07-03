澳洲央行：总裁史蒂文斯称经济再平衡仍有一段路要走，澳元被高估

史蒂文斯淡化自由党-国家党联盟政府不受欢迎的预算案的冲击，称那在未来一年左右不太可能对经济有实质影响。

他也乐见近来房价增幅的放缓，且希望这种情形未来一年左右能继续如此。

有令人鼓舞的迹象显示，记录低点的利率正发挥作用，支撑消费者需求、房屋建筑、就业和非矿业投资。